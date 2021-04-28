Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları...

Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Diyarbakır annelerinden biri daha evladıyla buluşacak. 15 yaşında çocukları kaçırıyorlar. Yıllar geçiyor Diyarbakır'da HDP binasının önünde, terör örgütüne meydan okudular.

Dört buçuk yıl önce ikna çalışmalarına başladık. Ailelerle görüşülüyor, onlara evlatları adalete teslim olurlarsa, onlara destek olunacağı, yardımcı olacağı anlatılıyor. İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor.

İSTANBUL'DA KATLİAM ÖNLENDİ

Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı tespit edildi. Bunu yerleştiren teröristler yakalandı.