Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 29 Nisan-4 Mayıs'ta bin 853 ekip ve 5 bin 989 personelle denetim gerçekleştirildi. Ekipler, 30 bin 20 iş yeri ile 38 bin 585 kişiyi denetledi. Tedbirleri ihlal eden 683 iş yeri ve kişiye toplam 1 milyon 70 bin 464 lira ceza kesildi.