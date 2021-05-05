Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 29 Nisan-4 Mayıs'ta bin 853 ekip ve 5 bin 989 personelle denetim gerçekleştirildi. Ekipler, 30 bin 20 iş yeri ile 38 bin 585 kişiyi denetledi. Tedbirleri ihlal eden 683 iş yeri ve kişiye toplam 1 milyon 70 bin 464 lira ceza kesildi.
Aydın'da 1 haftada 1 milyon 70 bin lira 'korona' cezası kesildi
05.05.2021 - 22:14 | Son Güncelleme: 05.05.2021 - 22:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'da yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere ceza yağdı.
Etiketler : Aydın,koronavirüs,kısıtlama,ihlal,ceza,
788060 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/788060.aspx
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