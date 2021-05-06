Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir TV programına katılan Berivan isimli gencin kocası Erdal Berivan'ın evlenmeden daha önce hamile olduğunu aktardı.

Berivan'ın kız arkadaşı ise telefonla yayına bağlanarak, Berivan'ın kendisine bu olayı anlattığını ve Süleyman diye birinin hamile bıraktığını iddia etti.

KILIÇDAROĞLU İLE FOTOĞRAFLARI VAR

Karabulut'un CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı.

VELİ AĞBABA TARAFINDAN GÖREVE ATANDI

CHP Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un göreve de Ağbaba tarafından atandığı öğrenildi.

Ağbaba'nın skandala karışan bu isme nasıl onay verdiği ise merak konusu oldu.

CHP'DEKİ TECAVÜZ SKANDALLARI

Kale İlçe Başkanı Karabulut'un karıştığı tecavüz skandalı CHP'nin karıştığı basına yansıyan 23. skandal oldu.

Bursa'dan İstanbul'a Şişli'den Kepez'e kadar birçok il ve ilçede CHP'li isimler taciz ve tecavüz olayına karıştı.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

CHP'de her geçen gün bir yenisi ortaya çıkan taciz ve tecavüzler hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.