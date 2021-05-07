Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı’nın yeni bir anayasa yapmak için TBMM’de yeterli çoğunluğunun olmadığına işaret eden Bozdağ “Yeni anayasa konusunda bir uzlaşma komisyonu kurulamadığı takdirde her partinin yeni anayasa teklifi taslağı hazırlayıp kamuoyuna açıklaması son derece önemlidir ve tartışmaların somut teklif üzerinden yapılmasına ve sağlıklı bir tartışmanın yürümesine büyük katkısı olacaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin ciddi bir anayasa birikimi olduğunu kaydeden Bozdağ “Yeni anayasa hazırlık çalışmaları yapılırken vatandaşlarımız, isterlerse doğrudan; dilerlerse de siyasi partiler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve sendikalar üzerinden katkı verebilirler. Böylece her bir vatandaşımız yeni anayasa hazırlık sürecine katkı vermek için pek çok imkâna sahiptir” ifadelerini kullandı.