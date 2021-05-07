Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi. Çavuşoğlu şu açıklamalarda bulundu: Seçim tarihi açıklandığı zaman Türkiye olarak bu seçimin ne ihtiyacı varsa sağlamaya hazırız. Filistin'in ne ihtiyacı varsa biz bu desteği vermeye hazırız.

MISIR İLE GÖRÜŞME

Bu konuda bir ortak açıklama yapılmıştı. Toplantıların gayet pozitif bir atmosferde geçtiğini anlıyoruz. İkili meseleler heyetler arasında değerlendirildi. Bölgesel konularda da hem görüş alışverişi yapıldı hem de işbirliği konuşuldu. Karşılıklı herhangi bir belge ya da şart koşma olmadı. Bu görüşmeden sonra, bundan sonra hangi adımları atacağımızı iki taraf da değerlendirecek ve ona göre gelecekte bu süreci genişleterek ve derinleterek devam ettirmek arzusundayız. Elbette bu süreçte öncelikle istihbaratlarımız görüştü, sonra bakan yardımcısı düzeyinde temas oldu. Dışişleri Bakanlığı düzeyinde de böyle bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz.

Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir. Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Filistinlilere yardım çalışması çok önemli. Kardeşim Mevlüt'e bizi ağırladığınız için tekrar teşekkür ediyorum.