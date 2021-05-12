Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır.BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail eylemleri derhal durdurulmalıdır
12.05.2021 - 23:20 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 23:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'de yapılan zulme karşı açıklamalarda bulunurken, "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır" dedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,İsrail,
789507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/789507.aspx
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