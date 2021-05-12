Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayınladığı mesajla tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Yayınladığı bayram mesajında Tatar, "Bayramlar hepimizin ortak sevincidir. Bu günler dost, akraba, aile ve vatandaşlar olarak bir arada yaşama, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun canlı tutulduğu günlerdir. Birlik ve beraberliğin daha da çoğalmasına, sevginin anlam bulmasına katkı sağlayan Ramazan Bayramını, dünyada ve bölgemizde çok önemli gelişmelerin ve zorlukların yaşandığı bir dönemde idrak ediyoruz. Hiç kuşkusuz dayanışma ruhumuz, yardımlaşma duygumuz ve böylesi özel günlerde doruğa çıkan kardeşlik bağlarımız, millet olarak en büyük gücümüzdür. Bu ulusal birlikteliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, Güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bayramların, birlik ve beraberlik içinde ülkemize, milletimize İslam alemine ve tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.