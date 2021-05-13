Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Malezya Başbakanı Muhammed’in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulduğu, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
13.05.2021 - 13:17 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Filistin konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed,filistin,
789609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/789609.aspx
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