Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Malezya Başbakanı Muhammed’in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulduğu, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındığını açıkladı.