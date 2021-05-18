Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı başladı.

Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantının açılış konuşmasını NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach gerçekleştirdi.

Peach, Kanada'dan Korgeneral Wayne Eyre, Karadağ'dan General Milutin Djurovic, Hollanda'dan General Onno Eichelsheim ve İspanya'dan Teodoro Lopez Calderon'un askeri komitenin yeni üyeleri olduğunu belirtti.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Rusya ile ilgili açıklamada bulunan Peach, "Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri ile Ukrayna sınırına takviyeleri de dahil olmak üzere istikrarsızlaştırıcı saldırgan eylemleri devam ediyor." dedi.

Sınır civarında Rus askerlerinin azaldığını belirten Peach, buna rağmen silah ve teçhizat dahil 10 binlerce kişinin orada kaldığını açıkladı. Peach, "Bu nedenle NATO’nun ilgili tüm denizlerde ve hava sahasında tetikte kalması ve hareket özgürlüğümüzü koruması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Stuart Peach, Rusya'nın NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapma teklifini yanıtsız bırakmasından üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Rusya’nın eylemleri bunu mümkün kıldığında Rusya ile yapıcı bir ilişki kurmaya devam ediyoruz" dedi.

NATO’nun gelişmekte olan ve yıkıcı teknolojilere yatırım yaptığını kaydeden Peach, "Uluslararası terörizm tehdidiyle yüzleşmeye devam ediyoruz. Neredeyse her gün kötü niyetli siber saldırılarla karşı karşıyayız" diye konuştu.