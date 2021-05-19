Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bataklık operasyonunun içinde FETÖ var

Dünyanın en büyük baronlarından bir tanesi. Hollanda'nın imparatoru. Çetin Gönen. Bataklık Operasyonu. Bu bir şey değil. Aziz milletime söylemek istiyorum. Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ var ve ulaştık. Bataklık Operasyonu'nun içerisinde resmi çıkanlar da var.

Şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu efendim diyor Kolombiya'dan.... Çetin Gönen'in kim olduğuğunu anlatırsam aklı şaşar insanların. Türkiye ile olan ilgisi meselenin çok az bölümü. Ama bunu biz yakaladık.

Dünya tarihinin uyuşturucuyla mücadele eden 1 numaralı ülkesi Türkiye

Üç rota vardır. Biri kuzey rotası. Direkt Avrupa'ya gidiyor. Biri Balkan rotası. biz o rota içindeyiz. Bir de güney rotası. Biz bu üç rotadan birisinde olmamıza rağmen Avrupa'nın yüzde 60, bazen 65, bazen 75 eroini biz yakalıyoruz.Dünya tarihinin uyuşturucuyla mücadele eden 1 numaralı ülkesi Türkiye.

Türkiye'de rekorlar kırıldı

Türkiye'de rekorlar kırıldı bu dönem içerisinde Toplam 1355 kilo bonzai. Geçen günlerde 270 kilo jandarma yakaladı. Milletimiz hatırlayacaktır. Çocuklar zombi gibi duruyordu ayakta. Bu mücadele eden çocuklarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz.

Pandemi döneminde sağlık sorunu yaşamadık

Pik dönemleri yaşadık, dalgalanmalar oldu. Bu dönemde bir kere sağlık sorunu yaşamadık. Hatta yurt dışındaki vatandaşlarımız tedavi olmak için Türkiye'ye geldi.

Hastalığın başıyla aynı durumda değiliz

Hastalığın başındaki süreçle aynı durumda değiliz artık. Vatandaşlarımızda büyük fedakarlık ortaya koydu. Düğünler yok, okullar kapalı... Sosyal izolasyonu sağlamak için herkes gayret gösterdi.

1 Haziran'la ilgili planı açıkladı

Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.

Toplu taşımayı yönetemiyoruz

Toplu taşıma konusu yönetemediğimiz alanlardan bir tanesi. Özellikle büyükşehirlerde. Büyükşehirlerle bir işbirliği yapamıyoruz. Kimsenin önüne top bırakmak istemem ama toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik.

"Bizi öldürüyorlardı, Türkler bize sahip çıktı."

AK Parti 40-41, MHP 10-11 Akşener'in dediği yakışır mı? Çocukları katleden öldüren dinimize tasallut eden, ne yapmış o insanlar o dönemden beri. Ne yapmış Cumhurbaşkanımız. Binlerce insana baktı. İdlib'de binlerce ev yapıldı. 50-100 yıl sonra o milletin evlatları diyecekler ki "Bizi öldürüyorlardı, Türkler bize sahip çıktı. Gündem değiştirmek için mi? Elinize verilen sipariş mi? Niye sormuyorsunuz CHP'nin oyu kaç diye. Kılıçdaroğlu sorsun. 20 buçukla, 21. Kaç yıldır bu bantta gidiyor. Telaşlılar. Onların yaptığı hamleye karşı. Asimetrik hamleleri biz yaptık. Cumhurbaşkanlığı sistemini biz getirdik.

15 Temmuz'da başaramadıklarını başarmak istiyorlar

Bir gün gelirseniz belgesini size gösteririm. İki bakanlık 6-7 aydır pişiyor. Birisi Başkan yardımcılığı direkt Kandil. Öteki de Kültür ve Turizm Bakanlığı. Göreceksiniz zaten kim konuşmuş, talep nereden gelmiş.

Bir sistematik yürüyor Türkiye'de. 15 Temmuz'da başaramadıklarını başarmak istiyorlar. Türkiye'yi istikrarsızlaştıracaklar, yalan iftira, ekonomik saldırıları yapacaklar ondan sonra da "Ver canım Kuzey Irak'taki devleti" Öyle olduğunu mu zannediyorsunuz. Neyin adıydı "beka".