Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelmiş ancak görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmamıştı. Ancak bu sürpriz görüşme kulislerde iki parti arasında olası bir ittifak yapılacağına yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi.

SAADET PARTİSİ İLE İTTİFAK YAPILIR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Asiltürk ile görüşmesini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bu çok olumlu bir yaklaşım ve beraberlik, bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Bunu Saadet Partisi içinde uygun görmeyen yöneticiler olabilir, bu demokratik haklarıdır. Neticede bir şeye karar verilmesi gerekiyor. Rahmetli Erbakan hocamızın hayali ve ideali olan büyük Türkiye’nin yanında mı olunacak yoksa 'biz iktidara geldiğimizde bu projelerin hepsini durduracağız' denilen, Türkiye’yi geride bırakan, bağımsızlığına engel olan birileri ile mi birlikte olunacak?" dedi.

'AKŞENER, SİYASİ HAYATININ EN BÜYÜK HATASINI YAPTI'

Şen, geçtiğimiz günlerde skandal açıklamalara imza atan ve hemen ardından Rize'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise apaçık provokasyon yaptığını söyledi.

Şen, Erdoğan'a Netanyahu benzetmesi yapan Akşener için "Amerikan sözcüsü ağzıyla konuşuyor. Bu çok hayret verici bir şeydir. Bu konuşmayı yapıyor, korkunç tepkiler alıyor. Bazılarına göre siyasi hayatının en büyük hatasını yapıyor, belki bitişine sebep olacak bir hata. Hemen arkasından iftira attığı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketine gidiyor. Burada apaçık bir provokasyon var” dedi.

HARİKA BİR PROVOKASYON FİLMİ ÇEKERİZ DİYE RİZE’YE GİTTİLER

"Siyaset nezaket dilidir" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Şunu söyleyebilir; 'biz 15 gün önceden planlamıştık.' Planlar bazı durumlarda gözden geçirilebiliyor, değiştirilebiliyor. Böyle bir durumda doğrudan, çok güzel, harika bir provokasyon filmi çekeriz diye Rize’ye gittiler. Bunlar kınanır, en ağır sözlerini kınama şeklinde gösterir, bunun ötesine geçilmemeye çalışılır. Bazıları bunu yeterli bulur bulmaz. Siyasal ahlak diye düşündüğümüzde edep diye bir kavram yok mu? Nerede o" diye konuştu.

"BU BÜYÜK PROJELERDEN EN ÇOK CHP İSTİFADE EDİYOR"

Cumhur İttifakı'nın siyasi bir birliktelik, siyasi bir iktidar oluşturma çabası olmadığını söyleyen Şen, şunları kaydetti:

"Bu siyasi bir birliktelik değil. Cumhur İttifakı bir siyasi iktidar oluşturma çabası değil, büyük Türkiye oluşturma çabası. Şunu derseniz bu kabul olur Millet İttifakı tarafında, ‘Biz daha büyük Türkiye ortaya koymak istiyoruz. Sizin bu yaptığınız çalışmaları yeterli bulmuyoruz.' Fakat Millet İttifakı tarafı diyor ki, bu nasıl milletten taraf olmaksa, nasıl millet ise bu, 'Hepsini durduracağız, aslında Türkiye’yi durduracağız' diyor. Oranın amiral gemisi CHP. Dolayısıyla amiral gemisinin kaptanı diyor ki, 'Biz bu büyük projeleri durduracağız.' Biten bütün projelerden en çok siz istifade ediyorsunuz. Çünkü bu milletin, ülkenin sermaye düşmanlığı yapmıyorum helalinden kazanana helali hoş olsun ama zengin tabakası ağırlıklı olarak size oy veriyor. Bu büyük projelerden en çok CHP istifade ediyor. En az kim istifade ediyor söyleyeyim mi? AK Parti."