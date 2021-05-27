Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada daha önce kamuoyuyla paylaştığı hususları savcıyla da paylaştığını belirterek şunları söyledi: Türkiye son bin yılda karşı karşıya olduğu en büyük iç tehdidi olan FETÖ’yle bir mücadele veriyor. Ben FETÖ’nün, Türkiye’ye karşı son haçlı seferi olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı bu casusluk ve terör örgütüyle mücadelenin her planda yürütülmesi gerektiği inancındayım. Paraşütle FETÖ iltisaklılarının partiye getirilmesine müsaade etmeyişimizin sonucudur bugün yaşananlar.
Özdağ, Kavuncu’nun FETÖ soruşturmasında ifade verdi
27.05.2021 - 03:10 | Son Güncelleme: 27.05.2021 - 03:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun “FETÖ’cü” olduğunu savunmuştu. İddia üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştı. Bu doğrultuda bilgisine başvurmak üzere adliyeye çağrılan Özdağ, dün soruşturma savcılarına ifade verdi.
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