Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada daha önce kamuoyuyla paylaştığı hususları savcıyla da paylaştığını belirterek şunları söyledi: Türkiye son bin yılda karşı karşıya olduğu en büyük iç tehdidi olan FETÖ’yle bir mücadele veriyor. Ben FETÖ’nün, Türkiye’ye karşı son haçlı seferi olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı bu casusluk ve terör örgütüyle mücadelenin her planda yürütülmesi gerektiği inancındayım. Paraşütle FETÖ iltisaklılarının partiye getirilmesine müsaade etmeyişimizin sonucudur bugün yaşananlar.