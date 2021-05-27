Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır

“Bugün 27 Mayıs Türkiye’de yalan ve iftiralar üzerinden başbakan asıldı bakanlar asıldı. 27 Mayıs süreci günceldir. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik”

Soylu: Erdoğan'ın emrinde olduk, olacağız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız..." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan Bahçeli’ye teşekkür İçişleri Bakanı Soylu, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalar üzerine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Hedef ben değil devletimizdir “Benim hiçbir şeyden korkum yok. Alnımız açıktır. Bir organize suç şüphelisinin iftiraları, iddiaları saçmadır. Hedefteki ben değilim, devletimdir.”