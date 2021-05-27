Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verdi

"Somali seçim sürecine ilişkin olarak Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla neticelenmesini ve bu kapsamda bugün (27 Mayıs) imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz."

"Somalili siyasi liderlerin sağduyulu tutumlarını takdirle karşılıyor"

"Bu vesileyle, dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleyecek iradeye ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna yönelik inancımızı bir kez daha yineliyor, Somalili siyasi liderlerin sağduyulu tutumlarını takdirle karşılıyor ve seçim sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki seçimler halkın iradesini yansıtmıyor Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejimi tarafından düzenlenen seçimler ile ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki seçimler halkın iradesini yansıtmıyor Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejimi tarafından düzenlenen seçimler ile ilgili açıklama yaptı.