Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekime yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Durumu yakından takip ediyorum"

“Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil”

"Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta"

“Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil”

Bakan Koca: Normalleşme için kolları sıvıyoruz Sağlık Bakanlığı aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırladı.

Hastanede dehşet! Kendisini uyaran doktoru bıçakladı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Doktor hastanede taşkınlık çıkaran şahsı uyardığı için bıçaklandı...