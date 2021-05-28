Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millet İttifakı üyelerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin pazarlıkları sürerken HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan muhalefete flaş bir çağrı geldi. Terör örgütü PKK’nın yayın organlarından birine konuk olan Pervin Buldan, ittifak ortaklarına 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için mesaj gönderdi. Muhalefet partilerinin Türkiye’nin geleceğini düşünüyorsa yeniden HDP ile bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Buldan “Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele hâline geldi” dedi. Buldan sözlerini şöyle sürdürdü: Yeter ki, bu meselelerde herkes hemfikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur İttifakı’na karşı bunu bir güç birliğine çevirebilirsek seçimlerde de başarılı olabiliriz.

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ'DEN BENZER AÇIKLAMA

Kürkçü, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek Millet İttifakı’na seslendi. Muhalefete ‘birlik içinde bir an önce harekete geçme’ çağrısı yapan Kürkçü “HDP’yi veren, iktidarı verir” dedi.

Buldan ve Kürkçü’nün bu çıkışı akıllara CHP'li isimlerin “HDP’ye bakanlık verilebilir” açıklamalarını getirdi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında CHP’li Dursun Çiçek, seçimi kazanmaları hâlinde HDP’lilere bir iki bakanlık verilebileceğini söyleyerek yürütülen pazarlığı gözler önüne sermişti. Bu söyleme daha sonra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’den de destek gelmişti. Tekin “HDP’liler neden bakanlık yapmasın?” demişti.