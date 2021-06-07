Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HAYVAN HAKLARI YASASI MECLİS'TEN GEÇECEK"

”Bu MYK’da son kez görüşüyoruz hayvan hakları yasasını. Geçen sefer sunum yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanımız, bunu tekrar çalışılıp getirilmesini söylemişti. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı, son noktayı koyacağız meclis kapanmadan bu yasa hayata geçecek. Kesin talimatı budur Cumhurbaşkanımızın. Hayvanlar dünya hayatındaki yolculuğumuzda kader arkadaşımızdır. Canlılara yapılan bu işkenceleri sona erdirmek azaltmak açısından bu yasanın işlevi olacağını düşünüyoruz. Bugün MYK’da son kez tartışıldıktan sonra bu yasa için gereken adımlar atılacaktır"

ERDOĞAN- BİDEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesinden somut hangi sonuçlar beklendiğine ilişkin ise ”İki liderin yüz yüze görüşmeleri olacak. Daha önce tanıyorlar, birbirlerinin siyasi yaklaşımını biliyorlar. Irak dosyası Obama tarafından Biden’e verilmişti. Cumhurbaşkanlığımızın rahatsızlığı sırasında Biden evinde ziyaret etmişti. Büyük bir ajandaya sahibiz. Müttefiklikten başlayarak pek çok konuda mücadele verdik. Büyük ajandanın içinde maalesef olumsuz sayfalar var. Sözde Ermeni soykırımının tanınması ,Rum kesimine destek, PYD YPG terör örgütüne güya DEAŞ’la ilgili mücadele yürüttüğüne yönelik verilen destek FETÖ...Türkiye'nin beklentilerine uygun iş birliğine, ikili ticaret hacminin artırılmasın yönelik performansa odaklanmamız gerekiyor. Bu konular yüzünden büyük iş birliği alanları engellenmektedir. Kendi hükümetlerimizi ABD ile ilişkiler bakımından son derece önemli bir birikimi var. Türkiye’nin yaklaşımı olumsuz sayfaları kaldırmak, olumlu alanlara daha çok odaklanmak şeklindedir. Hazırlıklarımız bu yöndedir" dedi. TBMM Başkanı Şentop'tan hayvan hakları düzenlemesi mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayvan haklarının korunmasına ilişkin düzenleme konusunda, "Bütün parti gruplarının katkı sağlayacağı kapsamlı bir düzenlemenin faydalı olacağına inanıyorum. Bu mülahazayla partilerimizin grup yetkilileriyle görüştüm. Hepsinin olumlu yaklaşımından memnuniyet duydum." dedi.

Hayvan hakları ihlalleri Meclis gündemine geliyor AK Partili milletvekilleri, hayvanlara yönelik şiddet ve işkence olaylarının araştırılmasına yönelik bir komisyon kurulması için önerge hazırladı

MÜSİLAJ AÇIKLAMASI

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız bir çalıştay düzenledi, partimizde de Çevre ve Şehircilikten sorumlu Genel Başkan Yardımcımız konuyu takip ediyor. Hepimiz bu konuyla yakından ilgiliyiz, son derece tedirgin edici bir tablo. Tabii burada ortaya çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıkladığı eylem planı her açıdan güçlü bir şekilde takip edilecek ve gerekleri güçlü bir şekilde yerine getirilecek”

”Tabiat rakibimiz değil tabiat kadar arkadaşımızdır, evimizdir, çevre kaderimizdir. Tabiatı rakip gibi gören bir anlayış asla söz konusu olamaz. Bu deniz salyası sorununun kendi kaderimiz olan tabiatı bütün bu tehlikelerden korumak ve kurtarmak için çok ciddi bir uyarı olarak ele alınması gerektiğini değerlendiriyoruz. Bakanımızın açıkladığı eylem planı tavizsiz bir biçimde uygulanacaktır. Bu vesileyle biyolojik arıtma tesislerini yapmanın ne kadar önemli olduğu, biyolojik arıtma tesisi yapmamakla övünmenin, bunlarla ilgili temel atmama töreni düzenlemenin de ne kadar yanlış bir iş olduğu bir kere daha ortaya çıktı”