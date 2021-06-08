Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yıkılması çağrısında bulunan Ahmet Şık "Bu devlet katildir ve bu devleti yıkmamız gerekiyor. Bunu söylediğimde kızıyorlar ama durum bu... Kırk yıldır insanlar neden ölüyor? Doğru devlet kurulmadan barış olmaz" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun daha önce yapmış olduğu "Halkın tercihine saygı gösterilir ama demokrasi sadece sandık demek değildir" ifadelerini benzer bir açıklama yapan Ahmet Şık "Bu iktidarı indirmenin yolu güçlü bir protesto hareketidir. Ses sokağa yansımazsa çok şey kaybedeceğiz. Oy kullanmak yetmez. Tencere mi tava mı miting mi? Enerji yüksekken niye miting düzenlenmiyorlar. Derdimiz sistem ile... Kendimizi konumlamamız gereken yer düzen karşıtlığı olmalı. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala neden içerde" ifadelerini kullandı. Bu skandal sözlerin ardından Ahmet Şık hakkında katıldığı iki ayrı programdaki ifadeleri sebebiyle soruşturma başlatıldı.