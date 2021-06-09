HDP Sözcüsü Ebru Günay, düzenlediği basın toplantısında Akşener’e “Sizin aklınıza ihtiyacımız yok” dedi. “Türkiye’de HDP’siz bir muhalefetin bırakın başarılı olmasını, dengeleri dahi etkilemediğini biliyorlar” ifadelerini kullanan Günay “Bunun farkında olan bir muhalefet partisi Genel Başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor” dedi.
Erdoğan'dan Akşener’e tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında, "Netanyahu" benzetmesi nedeniyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.
İyi Parti ve HDP arasında adaylık kavgası
09.06.2021 - 05:11 | Son Güncelleme: 09.06.2021 - 05:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "HDP, kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.
HDP Sözcüsü Ebru Günay, düzenlediği basın toplantısında Akşener’e “Sizin aklınıza ihtiyacımız yok” dedi. “Türkiye’de HDP’siz bir muhalefetin bırakın başarılı olmasını, dengeleri dahi etkilemediğini biliyorlar” ifadelerini kullanan Günay “Bunun farkında olan bir muhalefet partisi Genel Başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor” dedi.
Etiketler : hdp,hdp iyi parti,iyi parti,
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