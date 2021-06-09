Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Sözcüsü Ebru Günay, düzenlediği basın toplantısında Akşener’e “Sizin aklınıza ihtiyacımız yok” dedi. “Türkiye’de HDP’siz bir muhalefetin bırakın başarılı olmasını, dengeleri dahi etkilemediğini biliyorlar” ifadelerini kullanan Günay “Bunun farkında olan bir muhalefet partisi Genel Başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor” dedi.

Erdoğan'dan Akşener’e tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında, "Netanyahu" benzetmesi nedeniyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.