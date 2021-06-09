Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakananı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında kritik açıklamalarda bulundu. Yaklaşan Nato Zirvesi öncesi ABD ile ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, S400 dolayısıyla ABD ile yaşanan Patriot krizinin çözülmemesi halinde, hava savunma sistemleri için farklı müttefiklerle alışverişlerin gerçekleşebileceği vurgusunu yaptı.

"ABD GARANTİ VERMİYORSA BAŞKA ÜLKELERDEN ALIRIZ"

Batı medyasında S400 konusundada çarpıtma haberlerin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız da söyledi siz garanti verin. Sizden de alalım. Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez. Siyasi olarak arkadaşlarımız bir araya gelsin o zaman bu sorunu nasıl çözebiliriz diye konuşsunlar." dedi.

Macron'un arayarak hava savunma sistemini göndereceklerini söylediğini duyuran Bakan Çavuşoğlu, "Daha sonra ilişkilerimizde gerginlik olunca bu kararından vazgeçtiler. ABD bize patriot konusunda bize garanti vermiyorsa diğer ülkelerden de alabiliriz." diye konuştu.

Macron ile Cumhurbaşkanımızın son görüşmesi gayet müspetti. Bir iki konuda görüş ayrılığımız var ama bu konuda da istişareleri başlattık. Libya konusunda da görüş ayrılığımız var ama Libya'daki yeni yönetimle o ayrılık azaldı. Fransa bizimle Afrika konusunda da istişare yapmak istiyor.

Afrika'ya Fransa ile rekabet için gitmedik. Türkiye'nin orada güçlü bir aktör olarak görülmesi önemli. Ekonomik ilişkilerimizi de güçlendirmek istiyoruz. Tüm dünyadan ekonomik iş birlikleri konusunda çok fazla ilgi görüyoruz.

Şu anda Fransa ile olumlu bir hava var. Önümüzdeki süreçte temaslarımızı artıracağız.

"ABD BİİZMLE BİRÇOK ALANDA İŞBİRLİĞİ YAPMA ARZUSUNDA"

Bakan Çavuşoğlu, (ABD'nin) Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu gördüklerinin altını çizdi.

"ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ ÖN PLANDA"

Türkiye adına öncelikle Erdoğan-Biden görüşmesinin ön planda olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, aynı zamanda zirvenin kendisinin de önemli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok fazla ikili görüşme gerçekleştireceğini aktararak, bu görüşmelerin; Macron, Merkel ve Johnson gibi isimlerle olacağını duyurdu. Zirvede önemli konuların görüşüleceğine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, "ABD ile yeni dönemde hangi adımlar atılacak. Sorunlar var. Demokratların işin başında olduğunda başlayan problemler Trump döneminde de devam etti. Biden'ın 24 Nisan ile ilgili söylediği sözler var. S-400 meselesi halen devam ediyor. ABD yönetiminin birçok stratejik alanda Türkiye ile çalışma arzusunun olduğunu görüyoruz. Biden'ın kendisinde de var. Bir taraftan bu sorunları nasıl çözeceğiz, bir taraftan ilişkileri güçlendirebilecek miyiz? Ekonomik alanda da ilişkilerimiz var. Hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerekiyor? Var olan sorunların çözülmesi için bir bilgi kağıdı kendilerine verdik.

Bizim de beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Sorunlar durduğu sürece samimi bir şekilde birçok alanda iş birliği yapmamız da kolay olmuyor. Bütün alanlarda karşılıklı adımlar atmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi önemli bir görüşme olacak. Görüşmeden iyi neticeler çıkacağını umuyoruz.

Suriye konusunda ABD bizimle daha iyi çalışmak istiyor. Libya ile daha yakından ilgileniyorlar. Bir önceki yönetimin bizim bölgemize yönelik ilgisi azdı. Yeni yönetimin var.

Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"ABD KENDİ GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR, MÜTTEFİKLERİNİN DEĞİL"

ABD ile sorun haline dönen FETÖ olayına da dikkat çeken Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir taraftan ABD içinde FETÖ ile ilişkili soruşturma açan FBI var, bir yandan da beklentilerimizi karşılamayan ve bize destek vermeyen bir ABD yönetimi var. ABD içinde farklı eyaletlerde açılmış soruşturmalar var. Okulların kapatıldığı soruşturmalar var. Kendi iç güvenliği için önlem alıyor ama müttefikinin güvenliğini düşünmüyor.

FBI'nın bize söylediği karanlık yüzlerini gördüklerini söylediler." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Fransız basınına yazdı: Dostuz ve böyle kalacağız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransız basınında makalesi yayımlandı. Bakan Çavuşoğlu, yazısında iki ülke arasındaki dostluktan yaşanılan gerginliklere kadar birçok konudan bahsetti.

Çavuşoğlu: ABD'den saat ve gün önerisi geldi Biden’ın Cumhurbaşkanı’mıza ‘Yakın çalışmak istiyoruz’ dediğini söyleyen Çavuşoğlu “ABD’ye non-paper verdik, cevap bekliyoruz” ifadelerini kullandı. “Rus turist Türkiye’ye gelmeyi çok istiyor” vurgusu yapan Dışişleri Bakanı “SİHA’lara bütün dünyadan çok talep var” dedi.