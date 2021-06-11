Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşan NATO Zirvesi öncesi, yapılacak temasların ilgi ile takibi sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir talimat geldi. Erdoğan'ın, Çavuşoğlu başkanlığındaki bir heyetin Libya'ya gönderilerek ziyarette bulunulmasını talep ettiği kaydedildi.

HEYETTEKİ İSİMLER

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak. Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.

Türkiye, Rusya ve BM yetkilileri Libya'yı görüştü Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Rusya ve BM yetkililerinin Rusya'nın başkenti Moskova'da Libya konusunu görüştüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı arasında Filistin görüşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırıları görüştü.

Yunanistan'ın oyunları boşa çıkarıldı, Türk askeri Libya'da kalacak Libya ile iş birliği sürecek. Askerî güç birliğinden ekonomiye, Doğu Akdeniz’deki ortak çalışmalardan ülkenin yeniden kalkınmasında Türk inşaat şirketlerinin rolüne kadar birçok alanda iki ülkenin dayanışması masaya yatırıldı.

Bakan Akar Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi: Biz iyi gün değil kara gün dostuyuz Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da görevli Mehmetçik'e hitap ederek "Sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada her türlü gayreti gösterdik. Yapılan emekler bir noktaya geldi. Biz iyi gün değil kara gün dostuyuz." dedi.