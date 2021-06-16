Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asiltürk, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda özetle şu mesajları verdi:

∂ Erbakan hocamızdan sonra, Saadet Partisinde görev yapan kardeşlerimiz, sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiler.

∂ Bir siyasi partinin başarılı olması için, inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerekir. Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlaki ve manevi değerlere yönlendirmeye çalışması olmalıdır.

GENÇLERİ MİLLİ GÖRÜŞ'E KAZANDIRMAK İÇİN LİSTE

∂ İnşallah önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir.

∂ Allah’ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyasi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız.

∂ Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak ve gençleri, Millî Görüş’e kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin.