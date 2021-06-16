Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yomra Belediyesi binası önünde aracının içerisinde silahlı saldırıya uğrayan Ypmra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, silahın tutukluk yapması üzerine kurtulmuş, zanlılar da kısa süre içerisinde yakalanmıştı. Saldırıya ilişkin tutuklama kararlarına bir yenisi daha eklendi.

BAŞKASINA AİT KİMLİKLE YAKALANDI

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yönelik 11 Haziran Cuma düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Akçaabat ilçesinde başkasına ait kimlikle yakalanan, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen T.K'nin babası olan Ayhan K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından Ayhan K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Yomra Belediye binası önüne, 11 Haziran Cuma sabahı Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a, makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edilmişti. Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden zanlının silahından çıkan kurşunlardan 4'ü binaya, biri de bankamatiğe isabet etmişti. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Olayın ardından kaçan şüpheli H.A. ile azmettiricisi olduğu ileri sürülen T.K. güvenlik güçlerinin çalışması sonucu aynı gün yakalanmıştı. H.A. ve T.K, hafta sonu çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Tetikçi, Yomra Belediye Başkanı'na niye saldırdığını anlattı Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a saldırı düzenleyen şahıs, olayın perde arkasını açıkladı. İşte olayın detayları...

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı Bakan Soylu, Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın, makam aracı ile belediye binası önüne geldiği esnada silahlı saldırıya uğraması sonucunda harekete geçen ekiplerin şahsi yakaladıklarını duyurdu.