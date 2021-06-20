Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamalarında partisine yönelik özeleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu “6 bin 317 şehidin verildiği topraklardayız. Güzel şeyler yapıyoruz. Peki, neden Gaziantep’in nüfusu artıyor da bizim milletvekili sayımız artmıyor. Kabahat kimde, Anteplilerde mi, bizde mi; Anteplilerde suç yok, kabahat bizde. Gazianteplilere sözümdür, sürekli birileriyle kavga eden bir örgüt istemiyorum. Kimse kusura bakmasın. Dolayısıyla gün hizmet günüdür. Gün çalışma günüdür. Nüfus artıyor, bizim milletvekilimiz yok. Bir dönem burası CHP’nin kalesiydi, Celâl Doğan gibi efsane bir isim vardı. Ne oldu” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ortam hazırlıyorlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Millet İttifakı isterse cumhurbaşkanı adayı olurum” sözleri sonrası kulisler hareketli.