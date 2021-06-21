Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ ile bağımsız milletvekili İsmail Koncuk basın toplantısı düzenledi. Özdağ, parti kuracaklarını açıkladı. Vekil Özdağ, partilerini 26 Ağustos’ta Malazgirt Savaşı’nın 950. Yıl dönümü ve Büyük Taarruz’un 99. yıl dönümünde kuracaklarını belirtti.

"HDP BİNASINA SALDIRAN ÇAYLAK DEĞİL"

Özdağ, HDP İzmir İl binasına saldırı yapan kişiye ilişkin de “Saldırgan eline silah verilmiş acemi çaylak değil. Tarihin en kanlı terör örgütlerinden birisinin DEAŞ'ın içinde çatışmalara girmiş terörist. Böyle bir terörist kontrolsüz şekilde on el ateş edip elindeki tabancanın mermisini bitirmez. ‘Kitle katliamı yapacaktı, ama onlar gittiler’. Kitle katliamı yapacak kişi de elinde bir tek tabancayla, on mermi ile gidilmez. Böyle bir eylem içeride kim olduğu bilinmeden yapılmaz. Nisan 2021’de ortadan kayboluyor. Nisan 2021 ile suikast zamanına kadar kimlerle temasta bulundu? Bütün bu hususların ortaya çıkartılması lazım. Bu da sorguda olur. Bu tür olaylarda polis dört günlük sürenin üstüne dört günlük daha süre ister, sorguda mümkün olan derinliğe inilsin” dedi.

Buğra Kavuncu davasında Ümit Özdağ'ın ifadesi alınacak İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğunu iddia etmişti.

Ümit Özdağ parti kuruyor: Sarı muhalefet olmayacağız Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile parti kurma hazırlıkları yaptıklarını, bu çerçevede kurucular kurulunu oluşturma ve tüzük hazırlığı çalışmalarına başladıklarını açıkladı.