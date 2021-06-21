Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

SOMUT ADIM SIRASI AB'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB’de olduğunu belirterek, Türkiye ile olumlu gündemin hayata geçirilmesinin vaktinin çoktan geldiğini ifade etti.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve önkoşulsuz şekilde başlamak gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu sağlığı, iklim değişikliği ile içişleri, göç ve terörizmle mücadelede işbirliği alanlarını da içerecek şekilde Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının başlatılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

VİZE SERBESTİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vize serbestisinin temininin de Türk halkının uzun süredir beklediği bir adım olduğunu belirterek, 18 Mart Mutabakatının tüm unsurlarıyla ve güçlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan: 1 Temmuz’da sokak kısıtlamasını kaldırıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “1 Temmuz’da sokağa çıkma kısıtlamalarını tamamen kaldırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Erdoğan'dan AB üyeliği açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz bu mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz." dedi.

NATO'nun yeni üyesi Ukrayna oldu Son dakika açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den geldi. Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı. İşte detaylar...