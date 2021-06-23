Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, HDP’nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davaya ilişkin olarak “Siyasi partileri kapatmak onları farklı şekillerde topluma tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey elbette ki devletin savcıları, polisi, güvenlik görevlileri devreye girerler. Bu ülkede saygın hâkimler varsa gerekli kararı verirler. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın haksızlığa karşı çıkmak insan olarak bizim temel görevimizdir. Biz haksızlığa karşı durmak istiyoruz” dedi. Adaylık, ittifakı vurdu Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini dile getirmesi Millet İttifakı’nın diğer ortakları İyi Parti ve Saadet Partisinde rahatsızlık oluşturdu.