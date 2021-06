Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Elazığ'dan programları kapsamında Tunceli’ye geldi. İlk olarak Valiliğe geçen Bakan Pakdemirli, burada Vali Mehmet Ali Özkan ve kurum müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Pakdemirli ardından açıklamalarda bulundu.

Tunceli’ye müjdeler getirdiklerini aktaran Bakan Pakdemirli, "Tunceli’nin ihtiyaçlarını gereksinimlerini uzun uzun konuştuk ve yapmış olduğumuz hazırlıklarla beraber Tunceli’de neler yapacağımızı ifade etmek isteriz." dedi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve bu anlamda siyasetle bir işi olmadığını aktaran Pakdemirli, "Tunceli’ye de 81 ilde yaptığımız işlerin ayarında ve ötesinde bir hazırlıkla geldik. Toplantı esnasında Tunceli’nin röntgenin çekme şansımız oldu. Tunceli biyoçeşitliliği ile Türkiye de bir kavşak noktasıdır. Burada Tunceli’nin en önemli taleplerinden bir tanesi afet konutları kapsamında bakanlığımızdan talep edilen yerdi. Bunu da valimiz ile yapılan toplantı sonucu afet konutları içerisinde yerin tahsisine karar vermiş bulunmaktayız." açıklamasını yaptı.

Tunceli'deki bitkisel üretim ile ilgili konuşan Bakan Pakdemirli, "Bitkisel üretimi burada geliştirmek son derece önemli. Burada 5 tane yeni proje başlatıyoruz. 5 bin 600 dekar alanda fasulye ve nohut, 10 bin dekar alanda buğday ekilişi, 6 bin dekar alanda yonca koruma yulaf ekimi ve kaba yem üretimi yani bitkisel üretimin toplamında gelişmesi için ne gerekiyorsa bunların hepsinde uzun uzadıya konuştuk. 1500 dekar alanda yağ bezelyesi, macar fi için bunlar. 45 bin dekar alanda mera ıslah projesi yapacağız. Mukayeseli olarak söylüyorum. 22 yılda yapılan daha fazla mera ıslahını biz Tunceli’de bu sene inşallah yapacağız. Valimizin de destekleriyle buraya da çok önemli 2,5 milyon liralıkta bir kaynak ayırdık. Kırsal kalkınmaları destekleri 13. Etap yatırımları kapsamında da 15,2 milyon lira ayırdık” dedi.

"HAYVANCILIK ALANINDA POZİTİF AYRIMCILIK YAPACAĞIZ"

Kırsal kalkınma yatırımları destekleri kapsamında kendilerine verilen projelerin bir eksiği olmadığı sürece yardımcı olduklarına dikkat çeken Pakdemirli," Biz tüm projeleri kabul edeceğiz. Bunlarında bütçelerini Tunceli için ayırdık bir köşede duruyor. Yine 2 milyon lira kaynak ile 6 yerel projeyi hayata geçireceğiz. Ceviz, badem bahçelerinin kurulması, 10 tane bal ormanın kurulması, yine yem bezelyesi ekin işleri, yaylarımızda da yaylacılık merkezlerinin oluşturulmasıdır. Bu yaylalardaki ve meraların yolları konusunda swatlarının yapılması, şartlarının iyileştirilmesi konusunda ilimize destek olacağız. Çemişgezek’te yine menengiçlerin antepfıstığına aşılanması projemiz devam edecek. Tunceli ekonomisine bir 15 milyon lira ek gelir sağlaması hedefliyoruz." dedi.

"Çiftçilerimize 100 sağım makinesi ve 25 süt soğutma tankı dağıtıyor olacağız. Hayvancılık alanında ilimize pozitif ayrımcılık yapacağız." diyen Pakdemirli, "Bedava suni tohumlama hizmetimize başlıyoruz. Düve alım desteği için yine 45 üreticimiz 1,5 milyon lira civarında bir hibe. Tunceli’de akkaraman koyunu soy kütüğü kapsamına dahil ediyoruz. Anaçlara 100 lira, koç ve teke olanlara 500 lira destek vereceğiz. Yine arı üreticilerimizin alet ve ekipman alımına hibe veriyoruz. Köy içi kılcal sulamalarına da destek olacağız. En azından önümüzdeki sene içerisinde bu işin bütçesini bu seneden tahsis edip, sene sonuna yakın özel idaremizin bütçesine devrederek önemli bir mesafe almayı hedefledik. İpek böcekciliğiyle alakalı da bu yatırımlara yüzde 100 hibe, ahır ve ağıl yapımına yüzde 50, barınak ve çadır alımına yüzde 50, makine ekipman alımına yüzde 50 hibe vereceğiz. Biz burada Tunceli’mize destek olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

"300 KÖYDE 1.5 MİLYON FİDAN DİKİLECEK"

Tüm ülkede mücadele ettikleri bir kuraklık olduğunu vurgulayan Pakdemirli, “Tunceli’de de benzer durum söz konusudur. Özellikle son bahar dönemi için bir hibe tohum projesi başlatıyor olacağız. ormancılık alanında 580 bin fidan dikeceğiz. 2 milyona yakın Tunceli’de fidan üreteceğiz. Orman köylüsü ve ailelerde ORKÖY kredi desteğimiz 400 bin lira civarındaydı. Bunu içerideki toplantıdan sonra 2 milyon liraya çıkardık. Bununla beraber benim çok önem verdiğim bir konu var. Gelir getirici tür ağaçlandırmalarıdır. Buradaki ağaçlandırmayı orman yapıyor. 3 seneye kadar orman bakımını yapıyor. Ardından köylüye tahsis ediyor. Her köye her haneye aş ve iş girecek demektir. Tunceli’nin bir köyünde oturan kardeşimiz başka bir yere gitme ihtimali olmayacak. 300 köyde 1,5 milyon fidan dikilerek bunlara 3 sene biz bakacağız. 3 seneden sonra bu ağaçlar sizin. Her köyde her haneye bir aş ve iş girecek şekilde gelir getirici türler ekeceğiz. Bunlar ceviz, badem ve diğer türler olabilir. Bunların çalışmasını arkadaşlar yapacak” ifadelerini kullandı.

"9 MÜJDEMİZ VAR"

Sulama alanında tam yarım milyarlık Tunceli’ye müjdeleri olduğunu dile getirerek açıklamasını sürdüren Bakan Pakdemirli, “9 müjdemiz var. Çemişgezek Cevizlidere barajı inşaat ihalesini Şubat ayında yaptık. Burada 28 milyon metre küp su birikecek. 30 bin dekar alan sulanıyor olacak. Yine Çemişgezek göleti ve sulamasını da inşallah 2022 sonu itibariyle tamamlayacağız. Burada 2 bin dekarın üzerinde arazi sulaması var. Ovacık Havaçor regülatörü ve sulaması yatırım programı teklif ediyoruz. Burada da 30 bin dekarın üzerinde modern sistemli bir sulama söz konusu. Buda aşağı yukarı 150 milyonluk yatırım. Cevizlidere barajı sulamasının projesini de tamamlıyoruz. Bunu da yatırım programına alacağız. Bu da 30 bin dekar arazi cazibeli borulu sistemle sulanıyor olacak. Akpazar sulamasına da güneş enerji sistemi kuruyoruz. Burada da 17 bin dekar arazi enerji maliyeti olmadan basınçlı borulu sistemle sulanacak. Bunun ihalesini de bu yıl yapacağız.. Tunceli Akpazar ovası arazi toplulaştırma projesi 90 bin dekar alanda yapılacak. Bunun ihalesi Temmuz ayında ve 10 köyü kaplıyor. Havaçor ovası arazi toplulaştırma projesinde 50 bin dekar arazinin toplulaştırılması kaplıyor ve 13 köyü kapsıyor. İhalesi de Ağustos ayında olacak. Kaçarlar göleti sulamasının eksiklerini tamamlayarak 6 bin 130 dekar alanda da hizmete alıyoruz. Mazgirt Geçitveren köyü, köy içi deresi ve Nazimiye Ramazan köy, köy içi deresi ıslahı ihalelerini de bu yıl içerisinde yapıyor olacağız. tüm bu müjdelerimizin Tunceli’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.