Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş HATAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke sınırları içerisinde güvende olmanın yolunun, dışarıda güvenlik kuşağı oluşturmaktan geçtiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Törenine katıldı. 19 yılda Hatay'a da toplam 35 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını hatırlatan Erdoğan "Hatay'a CHP'li belediye döneminde hizmet verilmedi. Şimdi gelirken görüyorum maalesef, çakılan bir çivi yok. Ana arterler bıraktığımız gibi kalmış" dedi.

Hatay Stadının şehre yakışır bir eser olduğunu bildiren Erdoğan "TOKİ tarafından inşa edilen bu güzel stadımızın Hatayspor'un başarılarının coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum" diye konuştu.

DOĞALGAZ İHTİYACININ YÜZDE 10'DAN FAZLASINI KARŞILIYOR

Hizmete alınma sevincini paylaşacakları bir diğer yatırımın, BOTAŞ'ın Dörtyol Terminali'ndeki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma tesisine sahip Ertuğrul Gazi gemisi olduğunu belirten Erdoğan, Uzunluğu 295 metre, genişliği 46 metre olan bu gemi, gazlaştırma kapasitesi itibarıyla ülkemizin doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılama imkânına sahiptir" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KUŞAĞI ŞART

Erdoğan, sınırları güvenlik altına alarak Türkiye'ye kurulmak istenen tuzağı bozduklarını belirterek "Kadim coğrafyaya dayatılan senaryoları boşa çıkardık" diye konuştu. Sınırların ötesinde güvenlik kuşağı oluşturulması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, aksi halde vatan toprakları içinde huzur ve refahın mümkün olmayacağını kaydetti. Erdoğan, şunları söyledi: Yaptığımız harekâtlara karşı çıkanlar, terör örgütlerini ve rejimleri savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini sahiplenmedi. Aynı çarpık durumu Libya'dan Karabağ'a her konuda yaşadık. Ama biz ülkemiz ve milletimizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla çekinmedik. Bu basit gerçeği göremeyenlerin bir de büyük büyük laflarla milletimizden ülkeyi yönetme yetkisi istediklerine şahit oldukça kendimizi acı acı gülmekten alıkoyamıyoruz.

BOŞUNA ÇABALAMAYIN SEÇİMİN TARİHİ BELLİ

AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "AK Parti'yi millet kurmuştur. Yegâne sahibi millettir" dedi. Konuşmasında "Her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması boşuna değil" diyen Erdoğan "Türkiye ile AK Parti'nin kaderi âdeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven AK Parti'yi seviyor, Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor. Hep dik durduk ve dik durmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, muhalefetin erken seçim söylemlerine "Seçimin tarihi belli. Haziran 2023. Boşuna çabalamayın" cevabını verdi.

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