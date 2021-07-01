Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü temeli atılan ve Türkiye’nin megaprojelerinden olan Kanal İstanbul’u hedef alan Akşener “Kanal İstanbul için avuç ovuşturan, projeye dâhil olmak isteyen yerli ve yabancı bütün finans kuruluşlarını ve müteahhitlik firmalarını bir kez daha uyarıyorum. Bu tiksindirici borcu milletimizden değil bizzat Recep Tayyip Erdoğan’dan isteyeceksiniz. Paranızı onun şahsi hırslarına veriyorsunuz, geriye de bir zahmet kendisinden alacaksınız. Geçmişte, Ekvador ve Haiti’de yaşanan benzer süreçlerin nasıl sonuçlandığını incelemenizde büyük fayda görüyorum. Sonra siz üzülürsünüz. Gelin olarak bu uyarıyı yapayım” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu yine özür dilemedi Ortaya attığı iddiaların yalan olduğu belgelerle sürekli kanıtlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katarlı öğrencileri de kapsayan eğitim programlarına ilişkin asılsız iddiasını ve Kanal İstanbul’a ilişkin tehditlerini, partisinin TBMM’deki grup toplantısında da sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, grup toplantısındaki ithamlarından dolayı 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.