Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un vefatı nedeniyle eşi Günay Kut'u telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Turgut Kut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'ya şehir hastanesi müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da katıldığı toplu açılış töreninde Sakarya halkına bin yataklı şehir hastanesi müjdesini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, grup toplantısındaki ithamlarından dolayı 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.