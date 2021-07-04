Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'nin yönettiği tüm belediyeler gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de hizmet, eser ve yatırımla alakası olmadığını belirterek, altyapı yetersizliği, trafik sorunu, su baskınları ve çevre kirliliği gibi hayatı olumsuz etkileyen durumların ve İzmir'e istenilen düzeyde turist gelmemesinin tek sorumlusunun yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesini yöneten CHP olduğunu öne sürdü.

"MUHALEFET, SOSYAL MEDYAYI VATANDAŞLARI ALDATMAK AMAÇLI KULLANIYOR"

Sosyal medyanın kitlelere ulaşmak açısından önemli bir araç haline geldiğini belirten Özalan, "Fakat muhalefet sosyal medyayı kara propaganda yapmak, gençleri provoke etmek, yalan ve iftirayla vatandaşları aldatmak amaçlı kullanıyor. CHP dünyanın en büyük trolüdür. Sosyal medya hesaplarımda muhalefetin siyasi sahtekarlığına, yalanlarına ve ikiyüzlülüğüne dikkat çekiyorum. AK Parti'nin hizmetlerini, Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdıklarını, muhalefetin sinsi planlarını milletimize anlatmak vatanımıza borcumuzdur. Hiçbir projesi olmayan muhalefet, sosyal medyada başlattıkları yalan terörüyle iktidar olmaya çalışıyor. Onlar yalan söylemekten bıkmıyor. Biz de hakikatleri paylaşmaktan bıkmayacağız" dedi.

"KANAL İSTANBUL'U DA ENGELLEYEMEYECEKLER"

Özalan, muhalefetin karşı çıktığı şehir hastanelerinin faydasının salgın sürecinde çok net görüldüğünü belirterek, bu süreçte destek paketleri, yardımlar ve hibelerle vatandaşlara destek verdiklerini, yurt dışındaki vatandaşları da yalnız bırakmadıklarını vurguladı. Son haftalarda aşılamada müthiş bir ivme yakaladıklarını dile getiren Özalan, sağlık sisteminin dünyanın en iyilerinden olduğunu dile getirdi.

Özalan, Kanal İstanbul Projesi'ne de değinerek şunları kaydetti: Stratejik ve ekonomik yönden ülkemize büyük yarar sağlayacak. Muhalefet Türkiye'nin faydasına olan projelere her zaman karşı çıkmıştır. Binbir çeşit yalanla Kanal İstanbul'u karalıyorlar. Şimdiye kadar hiçbir projeyi engelleyemediler, Kanal İstanbul'u da engelleyemeyecekler. Ağlasalar da zırlasalar da Kanal İstanbul yapılacak.