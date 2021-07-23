Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millet İttifakı’nın 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalara da değinen Akbaşoğlu, şunları kaydetti: CHP içinde bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu’nun diğer taraftan Ekrem İmamoğlu’nun başka bir taraftan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isimleri zikrediliyor. Ayrıca İyi Parti’den Meral Akşener’in ismi zikrediliyor. Ama daha HDP bir şey söylemiş değil. Bu partiler, dışarıdan önlerine koyulan isim neyse onu zikredecekler. Kendi göbeklerini kendi kesecekleri bir noktada değiller.

İttifaka kademeli seçim barajı geliyor MHP’nin ittifak içi barajın yüzde 2 olması teklifine sıcak bakan AK Parti, ittifak yapacak parti sayısına göre barajın belirlenmesine yönelik kademeli bir formülü de gündemine aldı.

Erdoğan'dan net erken seçim mesajı! Tarih belli: Haziran 2023 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’ndaki konuşmasında erken seçim tartışmalarına noktayı koyarak, tarihin belli olduğunu ve Haziran 2023'ten önce seçim yapılmayacağını belirtti.