Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 102’nci yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Aziz milletimizin, vatanın bölünmezliğine ve bağımsızlığına dair inancını kararlı bir şekilde ortaya koyduğu Erzurum Kongresi, Millî Mücadelenin rotasının belirlenmesi itibarıyla tarihi bir öneme sahiptir. 'Milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı', 'manda ve himayenin kabul edilemeyeceği’ şiarıyla, Erzurum Kongresi’nde milli iradenin milletin mukadderatına hakim kılınması esas alınmıştır. Erzurum Kongresi’nde milletimiz, her türlü işgal ve müdahaleye karşı birlik ve beraberlik içinde topyekûn savunma ve mücadele iradesini de tüm dünyaya ilan etmiştir.

Erzurum’da alınan 'milli mutabakat' niteliği taşıyan kararlarla Kurtuluş Savaşı’nı Büyük Zafere ulaştıran yolun ilk adımları atılmıştır. Milli Mücadele yıllarında kendini gösteren bu yüksek şuur ve irade, bugün de bizlere rehber olmakta ve güç katmaktadır. Ekonomiden savunma ve dış politikaya kadar bütün alanlarda bağımsızlığımızı pekiştirmek, haklarımızı korumak, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarihimizden aldığımız ilhamla birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye, Büyük ve Güçlü Türkiye için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz.

Erzurum Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Belediyesine ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum gezisinde Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.