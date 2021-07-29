Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Dendias telefonda görüştü.

"İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE HAZIRIZ"

Dendias, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, mevkidaşına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Bakan Pademirli: 20 yerde yangın var Türkiye'nin birçok yerinde çıkan peş peşe yangınlar ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, 17 ilde çıkan 58 orman yangınının 38'inin söndürüldüğünü söyledi.