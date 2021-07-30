Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentop, Ermenistan işgalinden kurtarılan, Azerbaycan’ın Kültür Başkenti Şuşa şehrinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa Beyannamesi’nin imzalandığı yerde açıklamalarda bulunan Mustafa Şentop, Azerbaycan-Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilere değindi. İkili ilişkileri parlamento başkanları olarak üçlü bir seviyeye taşımak için adım attıklarını belirten Şentop “Bölgesel bir ittifaka adım atmak için burada bulunuyoruz" dedi.

ERMENİLER YİNE ATEŞ AÇTI

Öte yandan Ermenistan, bir haftadır sınır hattında provokasyon yapıyor. Ermeni askerleri, sınırdaki Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıyor. Gece saatlerinde Zeylik köyünde bulunan Azerbaycan mevzilerine, çeşitli silahlar ve F-1 tipi el bombası kullanarak saldıran Ermenilere, Azerbaycan birlikleri karşılık verdi. Bunun üzerine Ermenil saldırıları durdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayev "Geçtiğimiz haftalardan itibaren Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine ateş açıyor” dedi.



Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na: O bir çamur makinesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözleriyle ilgili "Muhakeme sürecinde bir patolojik durum, bir hastalıklı, arızalı bir durum söz konusu değilse hakikaten bu siyasette bu çamur makinesine dönüştüren anlayışı burada kınadığımı lanetlediğimi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.