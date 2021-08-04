Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

8 CAN KAYBIMIZ VAR

“Antalya. 704 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 6 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız olmuştu. 46 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlık profesyoneli ile sahadayız. Muğla. 450 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 10 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız olmuştu. 61 Ambulans, 22 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 306 sağlık profesyoneli ile sahadayız”

Bakan Koca, yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı Sağlık Bakanı Koca, orman yangınlarına ilişkin verdiği bilgilerde, yangından etkilenen vatandaşlardan Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Bakan Koca açıkladı: 3 bölgede yangınlardan 570 kişi etkilendi Bakan Koca Marmaris, Bodrum ve Manavgat'taki yangınlardan 570 kişinin etkilendiğini, Manavgat'taki can kaybının ise 5'e yükseldiğini açıkladı.