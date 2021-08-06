Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan devam eden orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

214 YANGINDAN 202'Sİ KONTROL ALTINDA

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarının, karadan ve havadan müdahale araçlarının sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, 46 ildeki 214 orman yangınının 202'sinin kontrol altına alındığını açıkladı. Erdoğan, "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." dedi.

Öte yandan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm imkanlarımızla yangın bölgelerindeki çalışmalarımız devam ediyor.

214 yangının 202'si yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerimiz cansiparane gayretle Muğla, Aydın, Isparta, Karabük ve Burdur'da devam eden 12 yangını da kontrol altına almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.