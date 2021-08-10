Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Senegal ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sally’e, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Senegal’in salgınla mücadelesine olan desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.