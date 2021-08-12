Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Litvanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları ve seller dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda’ya, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Erdoğan meydana gelen sellerin bilançosunu açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye ile Sudan arasında 6 anlaşma! Erdoğan'dan basın toplantısında 'işbirliği' ve destek mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ticaret, eğitim, ekonomi gibi birçok alanda işbirliği vurgusu yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sudan halkı karşılaştığı zorlukların üstesinden gelecek güce, dirayete ve dayanışma ruhuna sahiptir. İkili ilişkilerimizde ve üst düzey temaslarımızda son aylarda yakaladığımız ivmeyi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz." dedi.