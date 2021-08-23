Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği ve NATO’ya bağlı ülkeler olmak üzere toplam 44 ülkenin Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın katıldığı Kırım Platformu Zirvesi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de başladı.

TÜRKİYE’Yİ ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDİYOR

Kırım’ın Rusya tarafından 2014 yılında işgal edilmesinin ardından dünya genelindeki en geniş kapsamlı zirve unvanını taşıyan Kırım Platformu Zirvesi, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

“İŞGAL 2 BİN 741 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2014 yılında Rusya tarafından Ukrayna’nın topraklarının işgali üzerinden geçen süreye vurgu yaparak, "Rusya tarafından işgal 20 Şubat 2014 yılında başlayan işgal 2 bin 741 gündür devam ediyor. Eğer dürüst olursak çok fazla zaman kaybedildi. Bugünkü platformun amacı, Kırım’ın geri döndürülmesi. Zirveye katılanların sinerjisi ve gücü, Rusya’ya Kırım’ın geri kazandırılması konusunda baskı yaparak masaya oturtacak" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: ‘Ukrayna’nın sınır ve toprak bütünlüğüne destek veriyoruz’ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleşen Uluslararası Kırım Platformu’nun Kuruluş Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna’da! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Kırım Platformu’nun Kuruluş Zirvesi’ne katılmak üzere Ukrayna’ya gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmek lazım. Biz önce tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye birçok ülkeyle görüşüyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kuracağız diyorlar gerçekten kapsayıcı bir hükümet mi? Kurulacak mı kurulmayacak mı bunları görmemiz lazım. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz. Vereceğimiz mesajlar da atacağımız adımlar da koordine edilecek "dedi.