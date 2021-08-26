Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

20’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerini yangın ve sel felaketleri nedeniyle iptal eden AK Parti, 19 yıllık iktidarı boyunca, adaletten eğitime, çevreden enerjiye, savunmadan ulaştırma ve altyapıya, diplomasiden sanayiye ve ekonomiden sağlığa kadar yaptığı yatırımları anlatan bir kitapçık hazırladı. AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 'Millete hizmet yolunda daima yeni daima genç' temalı kitapçıkta, Türkiye’nin güçlü bir vizyonu olduğuna vurgu yapılarak, “AK Parti’nin en büyük başarısı demokrasi mücadelesiyle kalkınma mücadelesini, birini diğerine feda etmeden birlikte yürütebilmiş olmasıdır. Biz millî iradenin üstünlüğünü güçlendirmeye, ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz” denildi.

ADALET VE İSTİHDAM

Adaletin tesis edilmesinde kurumlar için 15,6 milyar lira yatırım harcamasına ulaşıldığı belirtilen kitapçıkta, reform niteliğinde kanunların çıkarıldığı, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) kadın haklarını güçlendiren adımların atıldığı kaydedildi. Sosyal güvenlik alanında iş kazalarına karşı alınan tedbirlerin sıralanmasının yanı sıra, ölümle sonuçlanan kaza oranlarının yüzde 54 oranında azaldığı ve aktif işgücü programı için 1,5 milyon kişi için 7,1 milyar lira kullanıldığı aktarıldı. Pandemi döneminde verilen desteklerin sıralandığı kitapçıkta, özel sektör iş yerlerine 4,5 milyar lira normalleşme teşvikinin uygulandığı ifade edildi.

HER ALANDA GÜÇLÜ TÜRKİYE

2002’de 166 olan yabancı temsilcilik sayısının bugün 291’e yükseldiği aktarılırken, Türkiye’nin uluslararası alanlardaki görevleri başta olmak üzere Astana süreci, Libya, Doğu Akdeniz ve Karabağ’da atılan stratejik adımlar da tek tek anlatıldı. Kitapçıkta “Çok boyutlu, ciddi sınamalarla dolu bir coğrafyada vizyonu geniş ve ön alıcı bir dış politika izliyoruz. Millî çıkarlarımızın korunması, milletimizin huzur, güvenlik ve refahının sağlanması için diplomasimizi en etkin şekilde kullanıyor, ‘Girişimci ve İnsani Dış Politikamızla’ ülkemizi sahada ve masada güçlü kılıyoruz” tespitleri yer aldı.

PKK VE FETÖ İLE MÜCADELE

Terörle mücadele elde edilen başarıların yer aldığı kitapçıkta, PKK ve FETÖ ile ilgili veriler de dikkat çekti. “Bugüne kadar PKK terör örgütünün 2 bin 437 terör eylemi engellendi. 19 yılda, 689 bin 556 operasyon yapıldı. Terörist sayısı 2 bin 780’den 240’ın altına indirildi. İkna çalışmalarıyla örgütten kaçarak 776 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Tarihin en düşük seviyesine indirilen örgüte katılım sayısı ise 24’e düştü. FETÖ ile mücadele çerçevesinde de 136 bin 235 operasyon gerçekleştirildi. 312 bin 524 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 99 bin 84 kişi tutuklandı” denildi.

Türkiye’nin turizm gelirlerinde 14’ncü sırada olduğu ve bunun 34,5 milyar dolara yükseltildiğine dikkat çekilen kitapçıkta, ziyaretçi sayısında bu yıl yüzde 12,5’lik bir artış yaşandığı bilgisi yer aldı.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, çalışmayla ilgili “AK Parti, Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde kurulduğu ilk günden itibaren ülkemize çağ atlatan uygulama ve projelere imza atmıştır. Hem teşkilat mensuplarımızın hem de tüm milletimizin bugüne kadar hizmete sunduğumuz önemli çalışmalarla ilgili bilgilerini tazelemeyi hedefledik. Ülkemizin ve partimizin ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçların giderilmesi, milletimizin huzur ve refahının artırılması noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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