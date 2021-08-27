Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, Bağdat’ta düzenlenecek Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’na katılmak üzere 28 Ağustos 2021 tarihinde Irak’ı ziyaret edecektir” denildi.

Çavuşoğlu: Taliban da dâhil diyaloğu sürdürüyoruz "Şu ana kadar Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşıladık"

Çavuşoğlu'ndan Kabil Büyükelçiliği açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerekli tedbirlerin alındığını açıklayarak, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliğinin faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.