Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Selek | KARADAĞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ’ı ziyaret etti. Resmî karşılama töreni sonrası baş başa görüşme gerçekleştiren iki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve müttefik Karadağ’a ilk resmî ziyaretinin mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Tüm dünyanın salgın sebebiyle ağır bir imtihandan geçtiği bu dönemde Karadağ ile karşılıklı dayanışma ve iş birliğini daha da artırdıklarını vurgulayan Erdoğan “Karadağ’a gönderdiğimiz sağlık yardımları ve Karadağ’ın vatandaşlarımızın tahliyesinde tarafımıza gösterdiği kolaylıklarla aramızdaki dostluk daha da pekişti. Salgın, ticaret ve yatırım rakamlarımızı olumsuz yönde etkilese de ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Türkiye, Karadağ'da yatırım yapan ilk 10 ülke arasında” dedi.



450'DEN FAZLA ÖĞRENCİ BURS ALIYOR

TİKA’nın, Karadağ’da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 399 proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini aktaran Erdoğan, Podgoritsa Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin, kuruluşundan bu yana 1686 öğrenciye Türkçe eğitimi verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısının 450’yi geçtiğini belirterek “Balkanların ve Avrupa’nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ’ın, NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ’ın, Avrupa Birliği’ne üye olmasının da tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz” diye konuştu. Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik’in “Batı’dan ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyoruz” sözlerinin hatırlatılması üzerine bunun, Türkiye’nin Balkan ülkelerindeki sorumluluğunun ne denli önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirterek Türkiye’nin tarihten gelen bir sorumluluğun içinde olduğunu söyledi.

Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ve Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç'i ayrı ayrı kabul eden Erdoğan, daha sonra yurda döndü.

Erdoğan Türkiye'ye döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönüş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kâbil için henüz karar vermedik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban’la görüşme konusunda “Bizim kiminle, nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur” dedi.