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MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması
03.09.2021 - 18:05 | Son Güncelleme: 03.09.2021 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP lideri Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi’ni merkezine alan ilzam, isnat, asılsız iddia ve ipe sapa gelmez ucube ithamlar aynısıyla sahiplerine alnına kara bir leke gibi yapışacaktır."
Etiketler : MHP lideri Bahçeli,seçim,baraj,
801950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/801950.aspx
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