Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının öncelikli başlığı Afgan göçmenler oldu. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, muhalefetin Afgan göçmenlerle ilgili iddiasına tepki göstererek “CHP, ‘1,5 milyon Afgan göçmen geldi’ diyor. CHP yine yalan söylüyor. 300 bin Afgan göçmen geldi. Bunların 150 bini de kayıtlı. Hepsini geri göndereceğiz. Sınırlarımızdaki duvar örme işlemi bitmek üzere. Bizim göçmen politikamız net. Türkiye daha fazla göçmen kabul edemez. Son olarak 91 bin Afgan göçmen gönderdik” dediği öğrenildi. Türkiye’de gettolaşan Suriyeli göçmenlerle ilgili konunun da gündeme geldiği toplantıda Suriyeli mültecilerin de kamplara ya da sınır ötesinde kurulan yeni yerleşim yerlerine gönderilmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı. Ankara’da bulunan Suriyelilerin kayıtlı oldukları şehirlere gönderilmesine yönelik alınan kararın bu konuyla ilgili önümüzdeki dönemlerde atılacak adımın başlangıcı olduğu aktarıldı.

‘ENFLASYONU DÜŞÜRÜN’ TALİMATI

Toplantıda ekonomiyle ilgili son gelişmeler de ele alındı. Enflasyonun düşürülmesine yönelik tedbirler gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda adımlar atılması konusunda talimat verdiği öğrenildi. Toplantıda bu yılın sonuna doğru enflasyonun düşmesinin beklendiği dile getirildi.

‘Z KUŞAĞI’ YERİNE ‘YENİ GENÇLİK’

Öte yandan, toplantıda AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı da bir sunum yaptı. Toplamda 6 milyon 48 bin gencin oy kullanacağı belirtilen sunumda, AK Parti Gençlik Kollarının üniversitelerin açılmasıyla beraber stantlar kurulacağı ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Z kuşağı’ ifadesi yerine ‘yeni gençlik’ kelimesinin kullanılmasının daha doğru olacağını aktararak “Gençlere her alanda destek verelim” dediği öğrenildi.

Sınırı geçmeye çalışan 113 Afgan göçmen yakalandı Van'ın Çaldıran ilçesinde yaya olarak sınırı geçmeye çalışan 113 göçmen yakalandı.