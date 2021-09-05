Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Göita ile telefonda, bölgesel konuların ve iki ülke arası ilişkilerin değerlendirildiği bir görüşme yaptığı bildirildi.

"MALİ'NİN KALKINMASINI ARZU EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, dost ve kardeş Mali halkının her zaman yanında olacaklarını belirterek, Mali'de istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasını arzu ettiklerini, Mali'de bir an önce anayasal düzenin tesis edilmesi ve demokratik seçimlerin yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

ASKERİ VE SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ

Ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek, özellikle askeri ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini belirten Erdoğan, terörle mücadele konusundaki tecrübelerini dost ve kardeş Mali'yle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek ikili, gerek çok taraflı mekanizmalar vasıtasıyla, Mali ve bölge ülkeleriyle bu alandaki iş birliğini güçlendirerek sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Merkel'den telefon diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Afganistan'a ilişkin yaptığı konuşmada, gerekli önlemlerin alınmaması halinde, yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğu konusunda uyarı yaptığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.