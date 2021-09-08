Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Partili Paçacı ile görüşmesini köşesine taşıyan Habertürk’ün bir yazarı, Paçacı'nın "Kemal Bey son dönem sürekli tekil konuşuyor" dediğini aktardı. Yazıya göre Paçacı şunları söyledi: Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükûmet için ittifak hâlindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte bir hükûmet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İyi Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı.

Cihan Paçacı'nın sözlerinin gündem olması sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Akşener "Biz 'Her kafadan bir ses çıkıyor' diye tanımlanan bir siyasi yapıyız. Evet demokrasi bu" dedi.

Kılıçdaroğlu KHK’lılara göreve dönme sözü verdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cü militanları temizlemek amacıyla KHK ile görevden alınan kişilere göreve iade vaadinde bulundu.