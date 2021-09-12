Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de istifa depremi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Buldan İlçe Yönetim Kurulu, toplu istifa ettiğini açıkladı.

"BERABER GELDİK, BERABER GİDELİM"

İstifa sonrası konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Mustafa Akın Başbuğ, "Özel nedenlerimden dolayı ilçe başkanlığından istifa ettim. Bu kararın ardından arkadaşlarımla yaptığım toplantıda 'beraber geldik, beraber gidelim' kararı alındı. Sonuç olarak CHP Buldan yönetimi olarak istifa etmiş bulunuyoruz. Genel merkeze istifalarımızı sunduk. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız kadın kollarına, gençlik kollarına, meclis üyelerimize ve tüm partililerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Tanju Özcan CHP'den ihraç edilmedi CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın uyarı istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

CHP Erzurum İl Başkanı taciz iddiasıyla görevden alındı Cumhuriyet Halk Partisi, Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, parti binasında çalışan çaycı kadını taciz ettiği iddiası üzerine görevden alındı.