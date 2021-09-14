Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye rejimi Devlet Başkanı Beşar Esad’ı Moskova’da bulunan Kremlin Sarayında ağırladı. Güvenlik nedeniyle Esad’ın Moskova programı açıklanmazken görüşmeyle ilgili resmi açıklama ise bugün yapıldı. Moskova’da gerçekleşen görüşmede gündem Suriye'deki siyasi durum, uluslararası terörle mücadele, ikili ve insani işbirliği konuları oldu.

Görüşme başlamadan önce Putin, Esad’ın 26 Mayıs’ta yapılan seçimleri kazanmasından dolayı kendisini tebrik ederek onu Moskova’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Putin, "Seçim sonuçları, insanların size güvendiğini ve geçmiş yılların tüm zorluklarına ve trajedilerine rağmen, iyileşme ve normal hayata dönüş sürecini hala sizinle bağdaştırdığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Suriye rejim lideri Esad ise Soçi ve Nur-Sultan'da gerçekleşen görüşmelerin Suriye'deki normalleşmeyi kolaylaştırdığını söyleyerek, "Yürüttüğümüz siyasi süreçlerin yaklaşık 3 yıl önce durduğunu belirtmek istiyorum. Bunun belli sebepleri var” dedi

İki lider insani işbirliği ve korona virüs salgınına karşı ortak mücadele konularında da görüştü. Rus lider Putin, korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının Suriye'ye gönderildiğini hatırlattı. Esad aşı, ilaç ve gıda yardımları için teşekkür etti. Moskova'da gerçekleşen görüşmede sağlık konularındaki iş birliği dışında ekonomik alanda iş birlik çalışmaları da görüşüldü.

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